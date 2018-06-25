В Беларуси назвали автомобили с наименьшим числом неисправностей

В Беларуси составили рейтинг автомобилей, в которых реже всего встречаются неисправности в электронных блоках управления во время проверок. На первом месте оказался Renault Grand Scenic. Список составили специалисты сети «Бош Авто Сервис» по результатам бесплатной диагностики более 1 тыс. машин в разных регионах страны.



Для рейтинга были подсчитаны и ранжированы автомобили, которые не показали ошибок во время проверок. Чем больше «чистых» машин, тем выше позиция конкретной модели. Бесплатно диагностировали легковые автомобили любых марок и моделей. Проект был приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS.



Диагностика касалась электронных систем подержанных автомобилей. Особенность такова, что ошибки в них обычно устраняют и стирают во время техобслуживания в автоцентре или на СТО. «Поэтому в данном случае речь не о самых надежных или неприхотливых машинах, а о том, по каким моделям чаще всего встречаются «чистые» автомобили без ошибок. А на это влияет не только качество сборки и комплектующие (составляющих), но и то, как водитель заботится о машине, как и где проходит техническое обслуживание», – пояснили в Bosch.



Возглавил рейтинг минивэн Renault Grand Scenic с дизельным мотором объемом 1,5 литра. На втором месте – бизнес-седан Audi A6 (C7) с двигателем 2.0 TFSI. Следующие две позиции делят между собой хэтчбек Kia Seed с 1,6-литровым агрегатом и корейский компакт Hyundai I30 с мотором на 1,4 литра (в обоих случаях речь об автомобилях 2013 года выпуска).



В список также вошли Volkswagen Passat B7 с двигателем 1.6 TDI и минивэн Renault Lodgy, оснащенный 1,5-литровым турбодизелем. Следом идут Volkswagen Polo и Skoda Rapid, в которые встроены моторы 1.6 MPI. Замыкают рейтинг Volkswagen Passat B8 с 1.6 TDI и компакт Opel Astra J с малосильным дизелем 1.3 CDTI.



«Из 1000 автомобилей, которые мы проверили, лишь менее 10% не содержали ошибок. Как правило, это недавно купленные машины и своевременно проходящие техническое обслуживание, – пояснили в Bosch. – Большую роль играет культура самого водителя: если человек заботится об автомобиле, то тот дольше работает без сбоев. Если же не обращать на это внимание, то проблемы с машиной могут нарастать снежным комом».



Бесплатная диагностика длилась две недели. Каждый день к зоне диагностики выстраивались очереди из 50-100 автомобилей. Тем, кто не успел пройти процедуру до конца дня, выдавали сертификаты на бесплатную диагностику. Тем самым еще около 1 тыс. автомобилей будет проверено в сети СТО «Бош Авто Сервис».



Сеть «Бош Авто Сервис» в Беларуси включает 35 авторизованных станций в Минске и регионах, а во всем мире представлена 17 000 СТО. Центры обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт автомобилей с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными двигателями. В Минске также работает учебно-консультационный центр Bosch, в котором ежегодно повышают свое мастерство специалисты «Бош Сервисов» и независимых СТО.