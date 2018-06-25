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Дата распечатки: 25.06.2018 17:23
 
25.06.2018 16:10 Общество

Минлесхоз: Леса будут открыты для посещения в течение ближайших суток

Минск, 25 июня. Министерство лесного хозяйства планирует в течение ближайших суток открыть леса Беларуси для посещения.

"В связи с обильным выпадением осадков во многих регионах страны, в лесах Республики Беларусь установился преимущественно 1-й класс пожарной опасности (полная негоримость), в отдельных районах — 2-й класс пожарной опасности (слабая горимость). С учетом сложившейся погодной обстановки, а также на основании прогнозной информации Белгидромета, Министерство лесного хозяйства в данный момент ходатайствует о полном снятии запретов и ограничений на посещение лесов", — отмечает пресс-служба Минлесхоза.

В министерстве напомнили, что решение о введении или отмене ограничительных мер уполномочены принимать местные исполнительные и распорядительные органы. Причиной введения запретов является сложная пожароопасная обстановка в лесном фонде. В целях обеспечения безопасности граждан, их имущества и сохранности лесного фонда решениями районных исполнительных комитетов во многих регионах страны были введены запреты и ограничения на посещение лесов.

По состоянию на 21 июня запрет на посещение лесов действовал в 83 районах страны. Перед этим он был снят в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей.

Марина Носова, БелаПАН.

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