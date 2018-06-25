В Беларусь прибыли российские вертолеты, которые будут участвовать в параде 3 июля в Минске

Минск, 25 июня. Представители воздушно-космических сил России, которым предстоит принять участие в параде в честь Дня Независимости Беларуси, приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском.



Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, прибыло около 30 человек, пять вертолетов К-52 и один Ми-8.



Тренировочные полеты авиационной составляющей парада пройдут над Минском 29 и 30 июня.