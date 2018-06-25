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Дата распечатки: 25.06.2018 21:48
 
25.06.2018 20:17 Общество

Почти 20 нелегалов пытались нарушить границу Беларуси с ЕС в минувшие выходные

Минск, 25 июня. За прошедшие выходные на различных участках белорусской границы сотрудниками органов погранслужбы задержано 18 нарушителей госграницы.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, в основном нелегалы выбирали маршрут через зеленую границу, но были и те, кто попытался предъявить поддельные документы пограничному контролю.

22 июня в железнодорожном пункте пропуска "Брест" при проверке документов у пассажиров поезда сообщением Москва — Берлин контролер обнаружил подделку в паспорте гражданина Сенегала. В документе была заменена страница с установочными данными. На следующий день с поддельным паспортом на пути в Варшаву выявили гражданку Нигерии. В документе женщины также оказались поддельными персональные данные.

Утром 23 июня по информации местных жителей в Брестском районе пограничники задержали двоих граждан Индии, а спустя несколько часов в этом же районе — четверых граждан Алжира и Туниса. Все они собирались незаконно попасть в Польшу. Уже в Бресте был выявлен еще один потенциальный нарушитель границы. Незаконные намерения гражданина Туниса подтвердились в ходе разбирательства.

Гродненские пограничники совместно с сотрудниками милиции 24 июня на железнодорожном вокзале в Гродно за нарушение правил пребывания задержали двоих граждан Сенегала. У иностранцев не было ни белорусских виз, ни миграционных карт. Вечером того же дня в Гродненском районе при попытке нарушения границы задержали пятерых нигерийцев.

В ночь с 24 на 25 июня вблизи населенного пункта Погородно Вороновского района Гродненской области сотрудники Лидского погранотряда предотвратили попытку нарушения границы двумя гражданами Марокко. Внятных объяснений своим действиям те дать не смогли.

Как отмечают в белорусском погранведомстве, некоторые из правонарушителей при себе имели паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу. Задержанные иностранцы привлечены к административной ответственности по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП. До завершения проверочных мероприятий все они находятся в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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