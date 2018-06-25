В Пуховичском районе насмерть разбился 15-летний пассажир мотоцикла, его везла мать

Минск, 25 июня. В Пуховичском районе 24 июня около 20 часов на автодороге М5 вблизи деревни Дукора 43-летняя жительница Гродно, находясь за рулем мотоцикла "Хонда", не справилась с управлением, выехала на разделительную полосу и врезалась в ограждение. По предварительной версии, причиной ДТП стал неправильный выбор скорости водителем, сообщает управление Госавтоинспекции УВД Минского облисполкома.



В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний пассажир. Его мать с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.



Как отмечают в УГАИ УВД, анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения.



С начала года в дорожных авариях с участием несовершеннолетних пассажиров в Минской области погибли уже шесть детей. Во всех случаях за рулем находились их мамы.