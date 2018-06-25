Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/25/962354/
Дата распечатки: 25.06.2018 21:48
 
25.06.2018 20:31 Безопасность

В Вооруженных силах проходят состязания на лучшую разведывательную группу специального назначения

Минск, 25 июня. 25—29 июня на базе 5-й отдельной бригады специального назначения (Марьина Горка, Минская область) проводятся соревнования на лучшую разведывательную группу специального назначения Вооруженных сил.

Как сообщает Министерство обороны, в соревнованиях участвуют 10 команд: девять — от сил специальных операций ВС Беларуси и приглашенная команда воздушно-десантных войск РФ. Впервые попробуют свои силы в таком мероприятии представители миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Общее количество участников — около 100 человек.

Соревнования на лучшую разведывательную группу проводятся в целях совершенствования уровня полевой выучки разведчиков, степени их готовности к выполнению разведывательных и специальных задач в сложных условиях, повышения их способности переносить большие физические и психологические нагрузки.

Соревнования проводятся в семь этапов, в ходе которых военнослужащие продемонстрируют теоретические знания и практические навыки по дисциплинам боевой подготовки.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 25 Июнь 2018, 21:48
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск