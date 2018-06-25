В Вооруженных силах проходят состязания на лучшую разведывательную группу специального назначения

Минск, 25 июня. 25—29 июня на базе 5-й отдельной бригады специального назначения (Марьина Горка, Минская область) проводятся соревнования на лучшую разведывательную группу специального назначения Вооруженных сил.



Как сообщает Министерство обороны, в соревнованиях участвуют 10 команд: девять — от сил специальных операций ВС Беларуси и приглашенная команда воздушно-десантных войск РФ. Впервые попробуют свои силы в таком мероприятии представители миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Общее количество участников — около 100 человек.



Соревнования на лучшую разведывательную группу проводятся в целях совершенствования уровня полевой выучки разведчиков, степени их готовности к выполнению разведывательных и специальных задач в сложных условиях, повышения их способности переносить большие физические и психологические нагрузки.



Соревнования проводятся в семь этапов, в ходе которых военнослужащие продемонстрируют теоретические знания и практические навыки по дисциплинам боевой подготовки.