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Дата распечатки: 25.06.2018 21:48
 
25.06.2018 20:46 Безопасность

Заместитель генерального секретаря ОДКБ примет участие в контртеррористической конференции ООН высокого уровня

Минск, 25 июня. 26—30 июня заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков примет участие в организуемой генеральным секретарем Организации Объединенных Наций конференции высокого уровня с участием руководителей контртеррористических ведомств государств — членов ООН.

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в ходе работы в Нью-Йорке Семериков проведет также деловые встречи с заместителем генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления Владимиром Воронковым и помощником генерального секретаря ООН по операциям поддержания мира Бинту Кейтой.

"Опираясь на позитивные результаты сотрудничества ОДКБ и ООН в области контртеррористической и миротворческой деятельности, основные усилия во время визита Валерия Семерикова в штаб-квартиру ООН будут сосредоточены на обсуждении основных направлений дальнейшего укрепления взаимодействия международных организаций в борьбе с терроризмом и на вопросах совместной практической реализации дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период 2018—2020 гг.)", — говорится в сообщении пресс-секретаря ОДКБ.

Кроме того, в ходе визита планируется дополнительно обсудить и согласовать с профильными должностными лицами секретариата ООН проект меморандума о взаимопонимании между секретариатом ОДКБ и созданным в октябре 2017 года управлением по контртерроризму ООН.
БелаПАН.

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Понедельник, 25 Июнь 2018, 21:48
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