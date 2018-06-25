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Дата распечатки: 25.06.2018 21:47
 
25.06.2018 20:53 Культура, Общество

Светлана Алексиевич: Мой русский язык — это язык, на котором говорит империя

Минск, 25 июня. Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии 2015 года Светлана Алексиевич объяснила, почему она никогда не писала по-белорусски, а пользуется в творчестве только русским языком.
Как отметила писательница 25 июня в Минске на презентации пятитомника ее произведений "Голоса Утопии", переведенных на белорусский язык, раньше белорусскоязычным литераторам казалось, что из-за своего русского языка она "недостаточно белорусская".

"Трудно мне было объяснить, что русский мой язык — это язык, на котором говорит империя. И я должна была написать на этом языке, — отметила Алексиевич. — Потому что когда я была в Таджикистане, там говорили на русском, я была на Украине — там говорили на русском, то есть где бы я ни была — еще были [люди] из того времени".

"На белорусском языке если бы я написала, я бы не схватила вот эту правду чувств. Я должна была это сделать, и, к сожалению, я стала и заложником, и жертвой этого. Потому что за 40 лет, пока я делаю эту работу, я сложилась именно в этой языковой среде. И мне очень сложно как-то сейчас взять и перейти на белорусский язык. Но творческий путь — это всегда какая-то жертва", — сказала нобелевский лауреат.
Алексей Александров, БелаПАН.

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