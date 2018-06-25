Брестское "Динамо" семь туров не знает поражений

Минск, 25 июня. Крупной победой брестского "Динамо" над "Городеей" со счетом 5:2 завершился 25 июня 13-й тур футбольного чемпионата страны в высшей лиге (голы: Осучукву, 34, Милевский, 61, Савицкий, 76, 86, Седько, 90 — Позняк, 49, Пушняков, 79).



Брестский клуб, председателем правления которого с мая является известный в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, не знает поражений семь туров (1 победа — 4 ничьи — 2 победы, разница мячей 13-7).



Остальные результаты (22—25 июня): "Днепр" — "Торпедо" — 1:2 (Павлов, 22 — Русак, 71, с пенальти, Цыганков, 84); "Смолевичи" — "Неман" — 0:1 (Абуна Ндзана, 86); "Минск" — "Гомель" — 0:2 (Шрамченко, 9, Р.Волков, 21); "Слуцк" — "Динамо" Мн — 0:1 (Галович, 63); БАТЭ — "Шахтер" — 0:0; "Луч" — "Торпедо-БелАЗ" — 1:3 (Грибовский, 77 — В.Климович, 6, Мышенко, 19, Юсов, 26); "Витебск" — "Ислочь" — 2:0 (Алисейко, 49, в свои ворота, Клопоцкий, 62).



В туре забито 20 мячей (хозяевами — 9, гостями — 11), с начала чемпионата — 200 (111 и 89), средняя результативность составила 2,50 гола за игру (1,92). Хозяева одержали 2 победы (40), 1 матч свели вничью (31) и 5 проиграли (33). Зафиксировано 14 вариантов счета: 1:0 (28 раз; 27%), 2:0 (19), 1:1 (15), 2:1, 0:0 (по 14), 3:1 (4), 3:0 (3), 6:1, 5:2, 5:0, 4:0, 3:3, 3:2 и 2:2 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 32 очка (разница мячей 21-6), "Динамо" Мн — 28 (17-6), "Витебск" — 27 (18-8), "Шахтер" — 25 (15-5), "Неман" — 24 (14-10), "Слуцк" — 21 (16-10), "Торпедо-БелАЗ" — 21 (13-9), "Динамо" Бр — 19 (20-17), "Ислочь" — 15 (8-12), "Смолевичи" — 13 (10-12), "Минск" — 10 (13-17), "Гомель" — 10 (6-14), "Днепр" — 10 (7-17), "Торпедо" — 10 (6-17), "Луч" — 9 (9-22), "Городея" — 7 (8-19).



Следующий тур пройдет 29 июня — 1 июля: "Гомель" — "Динамо" Бр, "Луч" — БАТЭ, "Ислочь" — "Слуцк", "Неман" — "Минск", "Торпедо-БелАЗ" — "Торпедо", "Динамо" Мн — "Днепр", "Шахтер" — "Смолевичи", "Городея" — "Витебск".