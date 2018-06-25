Обзор важнейших событий 25 июня 2018 года

Минск, 25 июня. Ощутимого прогресса в решении системных проблем в Беларуси не было достигнуто, поэтому необходимо сохранить международный контроль за ситуацией с правами человека в стране, заявил спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти, представляя свой доклад на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Харасти подчеркнул, что это его шестой доклад с 2012 года, когда он был назначен спецдокладчиком по Беларуси. "Я бы хотел доложить вам о прогрессе с правами человека за эти шесть лет, но его не было, — сказал Харасти. — В течение шести лет власти Беларуси не продемонстрировали никаких позитивных изменений по улучшению ситуации с правами человека".



Комитет госбезопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик узкому кругу журналистов. За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок). "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте", — сказал Вакульчик. Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Кроме того, задержан ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. "За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 (получение взятки), 431 (дача взятки) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием", — отметил Вакульчик.



Задержанный в конце мая помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку от руководителя крупного совместного ЗАО за благоприятное решение вопроса об организации сигаретного бизнеса, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. О задержании Ровнейко "с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов США" сообщила 30 мая пресс-служба КГБ.



Белорусская писательница лауреат Нобелевской премии 2015 года Светлана Алексиевич объяснила, почему она никогда не писала по-белорусски, а пользуется в творчестве только русским языком. Как отметила писательница на презентации пятитомника ее произведений "Голоса Утопии", переведенных на белорусский язык, раньше белорусскоязычным литераторам казалось, что из-за своего русского языка она "недостаточно белорусская". "Трудно мне было объяснить, что русский мой язык — это язык, на котором говорит империя. И я должна была написать на этом языке, — отметила Алексиевич. — Потому что когда я была в Таджикистане, там говорили на русском, я была на Украине — там говорили на русском, то есть где бы я ни была — еще были [люди] из того времени". "На белорусском языке если бы я написала, я бы не схватила вот эту правду чувств. Я должна была это сделать, и, к сожалению, я стала и заложником, и жертвой этого. Потому что за 40 лет, пока я делаю эту работу, я сложилась именно в этой языковой среде. И мне очень сложно как-то сейчас взять и перейти на белорусский язык. Но творческий путь — это всегда какая-то жертва", — сказала нобелевский лауреат.



Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру. О своем решении спортсменка, которой 3 августа исполнится 32 года, объявила на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете. "Достаточно непросто было собраться сегодня. Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над "i", — сказала Домрачева. — Я пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимальное решение, позволяющее совмещать эти области жизни". По словам спортсменки, это решение обдуманное, хотя и нелегкое. "Чувствую, что на сегодняшний день это правильное решение", — сказала Домрачева.