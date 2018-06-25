Минск, 25 июня. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить компании "Евроторг" долгосрочный кредит на 20 млн евро.



Как сообщается на сайте ЕБРР, средства будут использованы для рефинансирования займов и финансовых обязательств перед местными банками. "Рефинансирование является частью постоянной оптимизации и диверсификации кредитного портфеля заемщика", — сообщает ЕБРР.



В 2012 году ЕБРР уже предоставлял "Евроторгу" кредит в размере 10 млн евро для финансирования инвестиционных проектов.



ООО "Евроторг" является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси и управляет 500 магазинами под брендами "Евроопт" и "Бруснічка". Доля на рынке розничной торговли продуктами питания составляет 19%. Согласно финансовой отчетности "Евроторга", чистая прибыль компании в 2017 году составила 40,8 млн рублей. По сравнению с 2016 годом чистая прибыль компании увеличилась на 86,4%. Выручка компании от реализации продукции увеличилась на 8,6% до 3,95 млрд рублей.



"Евроторг" осенью 2017 года разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 350 млн долларов на пять лет. Согласно условиям размещения, погашение пятилетнего выпуска долговых бумаг должно состояться в октябре 2022 года. Заемные ресурсы "Евроторг" привлек по ставке 8,75%.



"Евроторг" стал первым в истории Беларуси эмитентом, который осуществил выпуск корпоративных евробондов. Организаторами выпуска ценных бумаг выступили компании J.P. Morgan и Sberbank and Renaissance Capital. Американская компания Latham & Watkins стала юридическим консультантом выпуска.