Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру. О своем решении спортсменка, которой 3 августа исполнится 32 года, объявила 25 июня на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.



"Достаточно непросто было собраться сегодня. Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над "i", — сказала Домрачева. — Я пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимальное решение, позволяющее совмещать эти области жизни".



По словам спортсменки, это решение обдуманное, хотя и нелегкое. "Чувствую, что на сегодняшний день это правильное решение", — сказала Домрачева.