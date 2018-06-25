Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/25/media_dd-out_vid/
Дата распечатки: 25.06.2018 20:19
 
25.06.2018 18:37 Видео, Спорт

Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева завершила карьеру. О своем решении спортсменка, которой 3 августа исполнится 32 года, объявила 25 июня на специальной пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

"Достаточно непросто было собраться сегодня. Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над "i", — сказала Домрачева. — Я пыталась найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной спортивной карьерой. К сожалению, я не нашла оптимальное решение, позволяющее совмещать эти области жизни".

По словам спортсменки, это решение обдуманное, хотя и нелегкое. "Чувствую, что на сегодняшний день это правильное решение", — сказала Домрачева.
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 25 Июнь 2018, 20:19
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск