Генпрокуратура не согласна с предложением движения "Матчын рух 328"

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Генеральная прокуратура выступает против того, чтобы не считать сбытом наркотиков безвозмездную передачу в ходе совместного употребления, заявил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук.



"Еще движение "Матери-328" поднимает вопрос о том, что нужно, если совместное в компании употребление и передача безвозмездная, то не считать это сбытом, — отметил Стук. — Генеральная прокуратура выступает против этого, потому что эти действия на первый взгляд кажутся безобидными. Но это ведь делается для чего? Для того, чтобы втянуть в дальнейшем. Первая апробация наркотиков, как правило, делается бесплатно — человек заглотил этот, так сказать, крючок и в дальнейшем стал постоянным потребителем и приобретателем".