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Дата распечатки: 26.06.2018 10:43
 
26.06.2018 08:29 Политика

Посол Замбии вручил копии верительных грамот замглавы МИД Беларуси

Минск, 26 июня. Чрезвычайный и полномочный посол Замбии Шедрек Чингембу Лувита 25 июня вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Олегу Кравченко.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, "в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес".

"Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран", — говорится в сообщении.
БелаПАН.

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