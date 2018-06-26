26.06.2018 08:29 Политика
Посол Замбии вручил копии верительных грамот замглавы МИД Беларуси
Минск, 26 июня. Чрезвычайный и полномочный посол Замбии Шедрек Чингембу Лувита 25 июня вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Олегу Кравченко.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, "в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес".
"Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, "в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес".
"Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран", — говорится в сообщении.