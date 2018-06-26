Правительство снизило проценты по кредитам для агробизнеса

Минск, 26 июня. В Беларуси снижены проценты по валютным кредитам для аграрного бизнеса. Соответствующее постановлением Совета министров (от 21 июня 2018 года № 47) опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.



Документом внесены изменения в государственную программу развития аграрного бизнеса на 2016—2020 годы. Так, банкам и Банку развития Беларуси предложено в 2016—2018 годах предоставлять директивные (льготные) кредиты субъектам, которые занимаются агропроизводством. Кредитование предусмотрено в белорусских рублях и иностранной валюте для реализации государственной программы и ее подпрограмм.



Согласно постановлению, снижаются проценты по кредитам в российских рублях, в долларах и евро. Ранее банкам предлагалось предоставлять их в размере не более 21% и 12% годовых, уменьшенных на размер компенсации, соответственно. Теперь верхняя планка снижается до 13% в первом случае и до 8% — во втором.