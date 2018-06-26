26.06.2018 11:13 Политика
Лукашенко: Миролюбие — основная характеристика белорусской внешней политики
Минск, 26 июня. Миролюбие является основной характеристикой белорусской внешней политики, заявил Александр Лукашенко, принимая 26 июня верительные грамоты послов Замбии, Италии, Кипра, Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана, Эквадора.
"Беларусь — исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво — к будущему нашего Отечества, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированность, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью".
Обращаясь к дипломатам, Лукашенко отметил, что они прибыли в современное, динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство. "Наша страна обладает сильными промышленностью и сельским хозяйством, серьезным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Одной из наиболее перспективных отраслей отечественной экономики является IT-сфера. По ряду направлений мы уже заняли лидирующие позиции в регионе", — сказал Лукашенко.
По его словам, высокотехнологичные компании мира проявили интерес к Парку высоких технологий, индустриальному парку "Великий камень" и другим инновационным площадкам, которые превращаются в центры притяжения инвестиций.
Лукашенко отметил, что в Беларуси 2018—2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. "Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились, — сказал Лукашенко. — Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие. Абсолютно убежден, что пребывание в Беларуси станет одним из самых ярких и запоминающихся периодов в вашей карьере".
"Беларусь — исключительно мирная страна. Мы хорошо помним уроки прошлого. Бережно относимся к настоящему. Вдумчиво — к будущему нашего Отечества, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Поэтому основной характеристикой национальной внешней политики является миролюбие. В это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированность, прагматичность и последовательность. Особенно во внешней политике. Наша страна выступает за широкий диалог по всем международным вопросам. Мы высоко ценим искренность, открытость, уважительное отношение к нам и готовы отвечать взаимностью".
Обращаясь к дипломатам, Лукашенко отметил, что они прибыли в современное, динамично развивающееся, безопасное для проживания и удобное для ведения бизнеса европейское государство. "Наша страна обладает сильными промышленностью и сельским хозяйством, серьезным научным потенциалом и квалифицированными кадрами. Одной из наиболее перспективных отраслей отечественной экономики является IT-сфера. По ряду направлений мы уже заняли лидирующие позиции в регионе", — сказал Лукашенко.
По его словам, высокотехнологичные компании мира проявили интерес к Парку высоких технологий, индустриальному парку "Великий камень" и другим инновационным площадкам, которые превращаются в центры притяжения инвестиций.
Лукашенко отметил, что в Беларуси 2018—2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. "Сегодня в каждом районе нашей страны проводятся мероприятия по благоустройству уголков, в которых мы родились, — сказал Лукашенко. — Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов. С культурой, традициями, душой белорусского народа. Ощутить его гостеприимство и радушие. Абсолютно убежден, что пребывание в Беларуси станет одним из самых ярких и запоминающихся периодов в вашей карьере".