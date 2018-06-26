Лукашенко принял верительные грамоты у послов десяти государств

Минск, 26 июня. Александр Лукашенко 26 июня принял верительные грамоты послов десяти государств.



Как сообщает пресс-служба президента, верительные грамоты президенту вручили послы Замбии, Италии, Кипра, Конго, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Узбекистана, Эквадора.



Лукашенко приветствовал решение Узбекистана "открыть в Минске полноценное дипломатическое представительство". "Это важный и своевременный шаг, демонстрирующий нацеленность на всестороннее углубление диалога", — сказал он.



Выстраивание "поистине добрососедских и равноправных отношений с Польшей" Лукашенко назвал "одной из приоритетных задач отечественной дипломатии". "Нас сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в нашем регионе. Необходимо придать нашему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. Мы к этому готовы", — подчеркнул глава государства.



Обращаясь к послу Италии, он отметил, что эту страну и Беларусь связывают "годы успешного сотрудничества по широкому спектру направлений". "Нам всегда удавалось решать любые задачи в атмосфере открытости и доверия. Убежден, что активный политический диалог, реализация совместных экономических проектов, взаимодействие в культурной и научной сферах всецело отвечают интересам наших народов", — заявил Лукашенко.



По его словам, Беларусь заинтересована в развитии отношений с Кипром по всем вопросам двусторонней и глобальной повестки дня. "У нас уже достигнуты неплохие показатели в торговле услугами, — сказал Лукашенко. — Пришло время подумать над совместными проектами в банковском деле, в сферах информационно-коммуникационных технологий и туризма. Благо, что резервы для этого имеются".



Лукашенко также приветствовал послов из стран Азии, Латинской Америки и Африки, отметив, что взаимодействие с этими государствами представляет для Беларуси особый политический и безусловный экономический интерес.



В последние годы, по словам президента, сформированы необходимые механизмы для предметной и полноформатной работы с Пакистаном. "Мы ожидаем успешного осуществления совместных проектов в различных отраслях промышленности, здравоохранении, а также в области подготовки кадров", — сказал Лукашенко.



Беларусь, отметил он, открыта для активизации разнопланового сотрудничества с Непалом. "Располагая значительным индустриальным и образовательным потенциалом, можем оказать содействие развитию вашего государства", — заявил Лукашенко.



По его словам, Беларусь также внимательно наблюдает за обновлением Мьянмы. "Полагаем, что откроются новые возможности и перспективы для расширения контактов в различных сферах", — сказал глава государства.



Эквадор Лукашенко назвал одним из ключевых партнеров Беларуси в Южной Америке. "Нас сближают созвучные приоритеты внутренней и внешней политики, социально-экономического развития. Мы готовы предпринять необходимые шаги для того, чтобы двусторонние отношения в кратчайшие сроки вышли на качественно новый уровень и служили для других государств образцом дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он.



Обращаясь к послам Замбии и Конго, Лукашенко заявил, что их аккредитация в Беларуси призвана помочь найти новые точки соприкосновения и придать отношениям должную динамику, особенно с учетом взаимодополняемости экономик.