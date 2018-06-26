МИД отчитался о реализации национального плана по правам человека в 2017 году

Минск, 26 июня. Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте отчет о реализации мероприятий национального плана по правам человека в 2017 году.



Так, отмечается, что в прошлом году Беларусь защитила периодические доклады в Комитете по ликвидации дискриминации в отношении женщин и в Комитете по ликвидации расовой дискриминации. По итогам защиты докладов комитеты сделали ряд рекомендаций, в том числе: присоединиться к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием; ратифицировать ряд конвенций (о правах инвалидов, для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей).



Все рекомендации доведены МИД до внимания заинтересованных органов государственного управления с целью изучения на предмет целесообразности присоединения к соответствующим международно-правовым инструментам или принятия иных мер с учетом полученных рекомендаций.



МВД и МИД продолжают работу по присоединению Беларуси к Конвенции Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера (Лансаротская конвенция). МИД был направлен повторный запрос на присоединение страны к данному международному договору. 24 апреля 2017 года Беларусь получила повторный отказ Совета Европы в присоединении к данной Конвенции без дополнительных разъяснений.



В Беларуси, сообщает внешнеполитическое ведомство, продолжалось изучение вопроса о целесообразности создания национального института по правам человека. МИД установлены контакты с Датским институтом по правам человека, Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в целях получения необходимой экспертно-консультативной помощи в этом вопросе, в том числе о конкретных практических преимуществах создания такого института и его роли в рамках действующей в стране правовой системы. Также этот вопрос изучается на примере функционирования других специальных институтов, как омбудсмены по правам ребенка.



МИД также отмечает, что в 2017 году представители общественных организаций включались в составы консультативных советов при различных министерствах и ведомствах, приглашались к обсуждению законопроектов, а также активно привлекались белорусской стороной к участию в диалоге Беларуси и ЕС, в том числе приглашались на заседания координационной группы Беларусь — Евросоюз.



В отчете говорится, что МИД продолжил координировать взаимодействие с Комитетом ООН по правам человека в рамках процедуры рассмотрения индивидуальных сообщений, предусмотренной Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах. В 2017 году заинтересованным госорганам было направлено 20 новых сообщений, зарегистрированных Комитетом по правам человека. Верховным судом рассмотрено 34 индивидуальных сообщения граждан, по которым запрашивалась позиция ВС "относительно приемлемости и существа указанных сообщений".



Анализ жалоб, которые белорусы направляют в КПЧ ООН, показал, что подавляющая часть обращений связана с "несогласием граждан с правомерностью привлечения их к административной ответственности, в основном за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и/или участия в таковых", сообщает МИД. При этом, подчеркивается в отчете, основная масса сообщений поданы в КПЧ в нарушение установленной Факультативным протоколом процедуры, предусматривающей принятие к рассмотрению сообщений только после исчерпания гражданами всех доступных внутренних средств правовой защиты.



"Значительная часть ходатайствующих намеренно не используют возможности обжалования судебных решений в порядке надзора, в том числе по линии органов прокуратуры", — говорится в отчете. Белорусские граждане обращались в Комитет с просьбой признать несоответствующими Международному пакту о гражданских и политических правах нормы Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, законов "Об общественных объединениях", "О массовых мероприятиях", "О средствах массовой информации".



В апреле 2017 года при координации МИД в КПЧ был направлен периодический доклад об осуществлении положений Международного пакта о гражданских и политических правах. Завершается подготовка объединенного 5-го и 6-го периодического доклада в Комитет по правам ребенка о выполнении Беларусью положений Конвенции о правах ребенка и двух факультативных протоколов к ней. Также ведется подготовка доклада в Комитет по правам инвалидов, а также подготовка к защите национального доклада в Комитете по правам человека (ноябрь 2018 года).