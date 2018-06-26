Лукашенко назначил нового главу Высшей аттестационной комиссии

Минск, 26 июня. Александр Гучок назначен новым председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Такое решение принял 26 июня Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

До настоящего времени Гучок занимал должность заместителя председателя ВАК.



"Вы, наверное, требования мои знаете к вам, — заявил Лукашенко при назначении. — Это, можно сказать, особое подразделение, непосредственно подчиненное президенту. И, наверное, знаете предысторию и историю этого подчинения напрямую президенту. Могу напомнить: меня насторожили события в России, которые продолжаются до сих пор, когда за какие-то три или пять тысяч долларов можно было кандидатскую купить, а докторскую за 10 тысяч — тебе напишут, за руку заведут, куда надо, и ты получишь степень".



Лукашенко также добавил: "Меня это не просто насторожило в свое время, а испугало. Поэтому зная, что ученые, наука — это будущее нашей страны, да и настоящее... Наука — это очень важная сфера. И чтобы туда не попали случайные, я всегда под особым контролем держал это направление. И, естественно, исходя из этого подбирали руководителей. Я хочу, чтобы вы это понимали".



Лукашенко потребовал от нового руководителя ВАК "серьезного и принципиального отношения". "Хотелось бы, чтобы вы как настоящий ученый соответствующие требования предъявляли и к тем, кто будет стремиться стать ученым. И подсказывали вовремя и мне, и главе администрации те направления, на которые мы должны немедленно обратить внимание", — сказал он.