Макей: О вхождении в состав каких-то государств не может быть речи

Минск, 26 июня. Беларусь не собирается входить в состав каких-либо государств, заявил ТАСС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова главы государства о том, что экономические проблемы могут привести к потере независимости страны.

"Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Беларуси много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа, — сказал Макей. — Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи".



По мнению Макея, глава государства просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". "Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся", — заявил Макей.



По словам министра, что касается отношений Беларуси с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".



22 июня на совещании в Шкловском районе Александр Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", — заявил Лукашенко в сюжете, который был показан по телеканалу ОНТ.