26.06.2018 13:30 Политика
Макей: О вхождении в состав каких-то государств не может быть речи
Минск, 26 июня. Беларусь не собирается входить в состав каких-либо государств, заявил ТАСС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова главы государства о том, что экономические проблемы могут привести к потере независимости страны.
"Что тут комментировать, вещи лежат на поверхности. Президент Беларуси много раз говорил, что независимость и суверенитет — это святое, ради этого стоит жить и работать на благо страны и народа, — сказал Макей. — Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи".
По мнению Макея, глава государства просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". "Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся", — заявил Макей.
По словам министра, что касается отношений Беларуси с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".
22 июня на совещании в Шкловском районе Александр Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", — заявил Лукашенко в сюжете, который был показан по телеканалу ОНТ.
По мнению Макея, глава государства просто гипотетически предположил, что "могло бы случиться, если экономика будет падать, ухудшаться благосостояние страны". "Все зависит от нас, от каждого конкретного человека, а глава государства таким образом обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся", — заявил Макей.
По словам министра, что касается отношений Беларуси с другими странами, то "мы будем укреплять наши отношения с Россией, одновременно укреплять отношения с западным вектором, который для нас также исключительно важен".
22 июня на совещании в Шкловском районе Александр Лукашенко допустил, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине", — заявил Лукашенко в сюжете, который был показан по телеканалу ОНТ.