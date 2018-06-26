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Дата распечатки: 26.06.2018 14:18
 
26.06.2018 13:28 Политика

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Минск, 26 июня. Александр Лукашенко 26 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил Вячеслава Бриля послом Беларуси в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун.

Белорусский официальный лидер дал согласие на назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации. До этого у главы Мининформа Александра Карлюкевича был только один заместитель — Павел Легкий.

Лукашенко также согласовал назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова — заместителем министра ЖКХ.

Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома, Анатолий Щупленков — председателя Белыничского райисполкома, Иван Барташевич — председателя Круглянского райисполкома.

Кроме того, согласовано назначение главой администрации Центрального района Минска Дмитрия Петруши, генеральным консулом Беларуси в Стамбуле Алексея Шведа,  генеральным директором ОАО "Белшина" Владимира Карпяка.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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