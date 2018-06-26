Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Глава государства назначил Вячеслава Бриля послом Беларуси в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун.
Белорусский официальный лидер дал согласие на назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации. До этого у главы Мининформа Александра Карлюкевича был только один заместитель — Павел Легкий.
Лукашенко также согласовал назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова — заместителем министра ЖКХ.
Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома, Анатолий Щупленков — председателя Белыничского райисполкома, Иван Барташевич — председателя Круглянского райисполкома.
Кроме того, согласовано назначение главой администрации Центрального района Минска Дмитрия Петруши, генеральным консулом Беларуси в Стамбуле Алексея Шведа, генеральным директором ОАО "Белшина" Владимира Карпяка.