Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Минск, 26 июня. Александр Лукашенко 26 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента.Глава государства назначил Вячеслава Бриля послом Беларуси в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун.

Белорусский официальный лидер дал согласие на назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации. До этого у главы Мининформа Александра Карлюкевича был только один заместитель — Павел Легкий.



Лукашенко также согласовал назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова — заместителем министра ЖКХ.



Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома, Анатолий Щупленков — председателя Белыничского райисполкома, Иван Барташевич — председателя Круглянского райисполкома.



Кроме того, согласовано назначение главой администрации Центрального района Минска Дмитрия Петруши, генеральным консулом Беларуси в Стамбуле Алексея Шведа, генеральным директором ОАО "Белшина" Владимира Карпяка.