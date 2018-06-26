26.06.2018 14:06 Политика, Общество
Лукашенко: Пощады за коррупцию никому не будет
Минск, 26 июня. Пощады за коррупцию никому не будет, заявил Александр Лукашенко 26 июня во время кадровых назначений.
"Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность, — цитирует главу государства БелТА. — И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".
Накануне глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.
За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок). "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте", — сообщил 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик узкому кругу журналистов.
Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно, второй — за заключение договоров о поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплаты поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Кроме того, задержан ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.
По словам Вакульчика, разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долларов, а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения.
"Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность, — цитирует главу государства БелТА. — И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".
Накануне глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.
За систематическое получение взяток задержаны должностные лица, в числе которых директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров (за решение вопросов о государственной регистрации лекарств), директор предприятия "Белмедтехника" Александр Шарак (за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок). "К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более 620 тыс. долларов в эквиваленте", — сообщил 25 июня глава КГБ Валерий Вакульчик узкому кругу журналистов.
Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно, второй — за заключение договоров о поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплаты поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.
Кроме того, задержан ряд должностных лиц "Белмедтехники", которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.
По словам Вакульчика, разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долларов, а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте. Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения.