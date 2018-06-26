В январе—апреле покупательная способность белорусского экспорта выросла почти на 15%

Минск, 26 июня. В связи с благоприятными ценовыми условиями торговли (в январе—апреле 2018 года индекс вырос на 1,5%) за четыре первых месяца текущего года покупательная способность белорусского экспорта увеличилась на 14,6% против 9,3% в январе—апреле 2017 года.



Как отметил Белстат, увеличение стоимостного объема экспорта и импорта обусловлено ростом средних цен и физических объемов поставок. В январе—апреле 2018 года по сравнению с январем—апрелем 2017-го средние цены экспорта возросли на 10,7%, импорта — на 9,1%. При этом товарная масса экспорта увеличилась на 12,9%, импорта — на 12,2%.



Зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 9,3% при увеличении цен на 8,1%. Экспорт промежуточных товаров вырос на 15,5%, энергетических — на 21,7%. Экспорт прочих промежуточных товаров вырос на 12,2%.



Повышение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 14,2%, в том числе энергетических — на 19,1%. Экспортные цены на потребительские товары выросли на 1,2% при росте экспорта на 10,9%. При этом цены на продовольственные товары снизились на 1,3% при росте экспорта на 6,6%. На непродовольственные товары цены повысились на 5,5%, экспорт вырос на 18,1%.



В 2017 году 11 месяцев подряд (февраль—декабрь) после длительного неблагополучного периода для Беларуси складывались благоприятные ценовые условия внешней торговли; индекс покупательной способности экспорта в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 13,5%.