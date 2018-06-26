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Дата распечатки: 26.06.2018 16:59
 
26.06.2018 16:21 Общество

Реальный размер пенсий в Беларуси вырос на 5,5% после пяти месяцев снижения

Минск, 26 июня. В мае 2018 года по отношению к предыдущему месяцу реальный размер пенсий вырос на 5,5%, за год — на 6,5%, свидетельствуют данные Белстата.

Снижение реального размера пенсий наблюдалось пять месяцев подряд (в декабре 2017-го — на 0,3%, в январе 2018-го — на 0,8%, в феврале — на 0,7%, марте — на 0,8%, апреле — на 0,3%) после роста в ноябре 2017 года на 4,3%.

Средний размер пенсии по возрасту в мае 2018 года по сравнению с апрелем вырос на 17,3 рубля и составил 340,5 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в мае 2018 года на учете состояло 2 млн 573,4 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 331,2 рубля (на 16,4 рубля больше, чем в апреле), что в 2,1 раза превысило бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.

Средний размер пенсии по инвалидности составил 305 рублей (на 13,7 рубля больше), по случаю потери кормильца — 230,3 рубля (на 9,2 рубля больше), социальных пенсий — 191,5 рубля (на 6,6 рубля больше).

26 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 142 "О повышении пенсий". Документом предусмотрен "перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий". В результате перерасчета пенсии увеличились в среднем на 5,4%.
Марина Носова, БелаПАН.

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