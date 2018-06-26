Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Госстандарта за получение взяток

Минск, 26 июня. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело о коррупции в отношении первого заместителя директора и начальника отдела департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

Как сообщила пресс-служба СК, дело возбуждено по материалам 10-го управления (по Минской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По данным следствия, 45-летний руководитель частного предприятия в июне 2018 года передал вышеупомянутым должностным лицам в качестве взятки денежные средства в сумме 200 рублей каждому за утверждение заведомо подложного документа о нормах расходования топливно-энергетических ресурсов на 2017 год.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 431 (дача взятки), первого заместителя директора департамента — по ч. 3 ст. 430 (получение взятки), начальника отдела — по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.