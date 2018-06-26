Запасы готовой продукции в белорусской промышленности сократились за май почти на 133 млн рублей

Минск, 26 июня. За май 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций белорусской промышленности сократились на 132,9 млн рублей и на 1 июня составили 4 млрд 325,6 млн рублей, сообщил Национальный статистический комитет.



Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе—мае составило 61,3% против 65,3% за такой же период 2017 года.



В прошлом году запасы готовой продукции с января по апрель постоянно росли, затем снижались несколько месяцев подряд (в августе они уменьшились на 85,5 млн, в июле — на 30,5 млн рублей, в июне — на 186 млн, в мае — на 141,6 млн). Их рост возобновился в сентябре (на 70,9 млн рублей). В октябре они увеличились еще на 114,3 млн рублей, в ноябре — на 124 млн, декабре — на 13,6 млн.



За январь 2018 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 363,1 млн рублей и на 1 февраля составили 4 млрд 213,6 млн рублей, за февраль — на 137,5 млн рублей до 4 млрд 351,1 млн рублей. В марте запасы на складах уменьшились на 87,9 млн рублей до 4 млрд 276,9 млн рублей. За апрель запасы увеличились на 181,6 млн до 4 млрд 458,5 млн рублей.



По итогам января—мая наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (87,5% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская (82,1%), Гродненская (78,5%), Могилевская (73%), Брестская (71,1%) области.



Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (36,9%) и Гомельской (28,4%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.



Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в январе—мае наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,1 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,8 раза), а также вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,7 раза).



В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 7,3% (на 1 июня 2017 года — 11,5%), в обрабатывающей — 71,8% (77,5%), в том числе в пищевой промышленности — 73,4% (59,5%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 79,1% (110,2%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 июня нынешнего года составил 29% (37,2%), в производстве электрооборудования — 78% (114,9%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 92,9% (97,1%), транспортных средств и оборудования — 119,3% (172,6%).

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко ожидает снижения к концу текущего года складских запасов на промышленных предприятиях. Об этом он заявил журналистам 29 мая на открытии Белорусского промышленного форума и выставки "ТехИнноПром". "Небольшое повышение запасов в апреле есть, но это связано с тем, что мы сохраняем высокие темпы развития промышленного производства. Рост за четыре месяца на 8,8%, согласитесь, очень высокий, его никто не ожидал. Ведь задание по году — рост на 3,2—3,5%. Поэтому небольшие запасы есть. Потом еще сработала неопределенность по объемам закупок весной", — пояснил Семашко.

При этом он подчеркнул, что задание по соотношению запасов и объемов промпроизводства выполняется. "Я думаю, что к концу года это будет еще очевиднее", — сказал заместитель премьер-министра.

