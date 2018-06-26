Анатолий Лебедько намерен вновь баллотироваться на пост председателя ОГП

Минск, 26 июня. Анатолий Лебедько намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Объединенной гражданской партии на съезде 8 июля.



На сайте ОГП под заголовком "Лебедько в игре, интрига возвращается" анонсированы теледебаты кандидатов на должность главы партии, в которых примут участие Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов и Анатолий Лебедько.



"Нам удалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Евронест. Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько — в списке кандидатов на должность председателя ОГП? Политик был краток: "Я в игре. Я — в списке кандидатов. Все остальное — 8 июля", — говорится в сообщении партийного сайта.



Сам Лебедько свое решение пока не комментирует.



Анатолий Лебедько возглавляет ОГП с 2000 года. В апреле на вопрос, будет ли он претендовать на пост председателя партии, политик отвечал: "На сегодня 99,9% — нет, а если вдруг что-то пойдет по совершенно грубому сценарию каких-то внешних вмешательств — тогда не исключаю".



