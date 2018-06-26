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Дата распечатки: 26.06.2018 18:33
 
26.06.2018 17:00 Общество

Лукашенко заявил, что у него много вопросов к Мингорисполкому

Минск, 26 июня. У Александра Лукашенко много вопросов к Мингорисполкому. Об этом он заявил 26 июня во время кадровых назначений, сообщает БелТА.

Глава государства согласовал, в частности, назначение на должность заместителя председателя Минского облисполкома Николая Рогащука, который работал председателем комитета экономики Мингорисполкома.

"С Минского горисполкома на облисполком не настораживает?" — спросил Лукашенко.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова ответила, что соответствующие вопросы обсуждались с Рогащуком. "Он человек, который работал в регионе. Знает систему работы в регионах и с удовольствием принял предложение", — сказала она.

Рогащук пояснил, что девять с половиной лет работал в Брестском облисполкоме в фонде госимущества (фонд "Брестоблимущество"), а в 2013 году переехал в Минск: пригласили тоже в фонд госимущества, а потом в комитет экономики. "Можно сказать, что понимаю специфику и разницу", — заявил чиновник.

По словам Кочановой, на новую должность Рогащука пригласил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко. "Это его предложение. Он его пригласил и беседовал с ним. И сделал вывод, что он как раз готов возглавить экономическое направление в облисполкоме", — отметила глава администрации.

Лукашенко в связи с этим поинтересовался, есть ли достойная кандидатура, чтобы заменить Рогащука на прежней должности. "Смотрите, чтобы был перспективный и крепкий человек. Потому что, скажу вам откровенно, к горисполкому у меня пока много вопросов", — заявил он.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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