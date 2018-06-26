Беларусь стала ассоциированным членом Научного комитета антарктических исследований

Минск, 26 июня. Беларусь в лице Национальной академии наук получила статус ассоциированного члена Научного комитета антарктических исследований (СКАР), сообщила пресс-служба НАНБ со ссылкой на заместителя начальника Республиканского центра полярных исследований НАНБ — начальника Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, который участвует в заседании СКАР в Давосе (Швейцария).



"Многолетняя командная работа коллектива НАН Беларуси в этом направлении получила достойную оценку мирового антарктического сообщества и позволила нашей стране значительно повысить свой научный статус в рядах стран — исследователей Антарктики и открыть новые возможности в развитии международной научной кооперации в Антарктике", — сказал Гайдашов.



Статус ассоциированного члена СКАР даст возможность ученым НАНБ участвовать в разработке и определении приоритетов для международных антарктических исследований, иметь прямой доступ к передовым результатам антарктических исследований в мире. СКАР может помочь ученым Беларуси в реализации национальной антарктической исследовательской программы, налаживании научных связей, сотрудничества и развитии партнерских отношений с исследовательскими программами и учеными из других стран. Ожидается, что СКАР даст возможность Беларуси представить полученные первые результаты антарктических исследований и определить конкретные возможности для оказания помощи по увеличению научно-технического потенциала для успешного выполнения национальной антарктической программы. "Для Беларуси будет своевременным и весьма ценным получение доступа к возможностям, предоставляемым СКАР, таким как стипендии для молодых ученых, научные обмены учеными, базы данных и знаний об Антарктике, разработанные учеными разных стран, участие в международных проектах по изучению Антарктики. Важным представляется налаживание с помощью СКАР сотрудничества с профильными организациями и учеными сообществами из других стран, выполнение исследований на антарктических станциях и оборудовании других стран", — отмечается в релизе.



Сейчас ведется подготовка пакета документов для подачи белорусской заявки на получение в 2019—2020 годах статуса консультативной стороны Договора об Антарктике. Членство в Научном комитете по антарктическим исследованиям является одним из критериев соответствия консультативному статусу.