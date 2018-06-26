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Дата распечатки: 26.06.2018 21:28
 
26.06.2018 20:16 Политика, Безопасность

На конференции ОБСЕ по обзору проблем безопасности Купчина призвала выстраивать партнерские отношения по борьбе с комплексными транснациональными вызовами и угрозами

Минск, 26 июня. Белорусская делегация во главе с постоянным представителем при ОБСЕ Еленой Купчиной участвует в ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, которая открылась 26 июня в Вене.

Конференция посвящена актуальным проблемам в сфере общеевропейской безопасности, в том числе в контексте урегулирования конфликта в Украине, конфликтам и кризисным ситуациям на пространстве ОБСЕ и вкладу организации в их урегулирование, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Купчина в своем выступлении "подчеркнула необходимость открытого, транспарентного и инклюзивного диалога, а также конструктивной политической воли — как для снижения напряженности и предотвращения военной конфронтации на Европейском континенте, так и для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, включая украинский". Дипломат призвала "выстраивать партнерские отношения по борьбе с целым рядом комплексных транснациональных вызовов и угроз". В качестве вклада Беларуси она отметила организуемую совместно с секретариатом ОБСЕ 9—10 октября текущего года в Минске международную конференцию высокого уровня по предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

В рамках конференции впервые в ОБСЕ состоялась постановка документальной пьесы "Семь" об истории семи женщин из разных стран, подвергшихся различным формам насилия и дискриминации. Истории женщин представили семь мужчин-послов и военных советников, вовлеченных в сеть поддержки женщин ОБСЕ MenEngage. Модератором мероприятия выступила Купчина.
БелаПАН.

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