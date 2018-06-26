Участники белорусско-киргизских межмидовских консультаций подтвердили "курс на развитие партнерства и диверсификацию двусторонних связей"

Минск, 26 июня. Первые киргизско-белорусские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись 26 июня в Бишкеке.



Обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, в частности развитие политического диалога, а также дальнейшее взаимодействие в рамках плана сотрудничества на 2018—2019 годы, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.



"В открытой и конструктивной обстановке" состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, включая сотрудничество в рамках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС, а также вопросы взаимодействия на площадках ООН.



Стороны "подтвердили обоюдное стремление к продолжению курса на развитие партнерства и диверсификацию двусторонних связей".



Белорусскую делегацию на консультациях возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.