В Беларуси проводят работы по локализации производства аппаратуры РСЗО "Полонез"

Минск, 26 июня. Завод точной электромеханики в Дзержинске (Минская область) работает в направлении дальнейшей модернизации отечественной ракетной системы большой дальности "Полонез" — высокоточного оружия, в конструкции которого удалось совместить лучшие качества реактивной системы залпового огня и комплексов оперативно-тактических ракет.



Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, по результатам посещения дзержинского предприятия осенью 2015 года Александр Лукашенко поставил задачу заменить все покупные комплектующие изделия иностранного производства на отечественные, а также создать более современную ракетную технику. Теперь завод в установившейся кооперации модернизирует РСЗО "Полонез" (дальность стрельбы 200 км) до уровня "Полонез-М" с дальностью стрельбы до 300 км.



В рамках выполнения поручений главы государства на предприятии выполнен ряд работ совместно с соисполнителями по разработке отечественных элементов РСЗО: пускового контейнера, управляемого реактивного снаряда, в том числе системы управления.



Система управления реактивного снаряда (УРС) состоит из навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов. Навигационное устройство НБ1600 комбинированного типа разработано в ООО "НТЛаб-системы" по техническим требованиям и с участием специалистов предприятия.



Навигационное устройство прошло большой объем лабораторных и летных испытаний и подтвердило заданные высокие технически требования, отмечают в Госкомвоенпроме. По ряду технических характеристик навигационное устройство НБ1600 находится на уровне лучших мировых образцов, в том числе имеет меры защиты от высокоэнергетических шумовых и маскирующих помех с трех направлений.



Вторым важнейшим элементом системы управления является автопилот. Специалистами предприятия разработано несколько вариантов автопилотов: от классического до различных модификаций ПИД-регуляторов. Для оценки аэродинамических характеристик и моментов инерции, необходимых для работы автопилота в динамике, разработаны оригинальные методики расчета, проверяемые другими методами и результатами испытаний.



В частности для оценки аэродинамических параметров применен аналитический поэлементный метод расчета, использующий взаимное влияние элементов корпуса. Для проверки результатов расчета аэродинамических характеристик используются результаты виртуальных продувок изделий в программе ANSYS и результаты стрельбовых испытаний.



Предварительная проверка функционирования автопилота и полета изделия в различных условиях выполнена с помощью разработанной специалистами предприятия имитационной математической модели полета изделия в среде MATLAB.



В рамках выполнения указания президента о разработке нового ракетного оружия на предприятии выполняется работа по интеграции в РСЗО ракеты с дальностью применения до 300 км. В рамках данной работы в 2017 году в Полесье проведены пуски ракет на максимальную дальность полета 299 км.



В апреле 2018 года на Алашанском полигоне (КНР, провинция Внутренняя Монголия) проведены испытательные стрельбы двумя ракетами с УРС отечественной разработки с целью проверки работоспособности основных систем УРС и готовности УРС к государственным испытаниям.



В соответствии с государственной программой в настоящее время специалисты предприятия выполняют опытно-конструкторские работы по разработке боевого снаряжения для УРС различных модификаций.