Китайские военные прибыли в Беларусь для участия в параде 3 июля

Минск, 26 июня. По приглашению белорусской стороны 24 и 25 июня в Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в военном параде, посвященном празднованию Дня Независимости (Дня Республики).



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в рамках подготовки к параду китайские военнослужащие приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими.



26 июня на встрече с журналистами пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров сообщил, что Народно-освободительная армия Китая на параде будет представлена ротой почетного караула, созданной в марте 1952 года. "В ее составе лучшие представители вооруженных сил Китайской Народной Республики", — подчеркнул Макаров.