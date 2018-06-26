Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/26/962525/
Дата распечатки: 26.06.2018 21:28
 
26.06.2018 19:56 Безопасность

Китайские военные прибыли в Беларусь для участия в параде 3 июля

Минск, 26 июня. По приглашению белорусской стороны 24 и 25 июня в Беларусь прибыли военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, которые примут участие в военном параде, посвященном празднованию Дня Независимости (Дня Республики).

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, в рамках подготовки к параду китайские военнослужащие приступили к совместным тренировкам с белорусскими и российскими военнослужащими.

26 июня на встрече с журналистами пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров сообщил, что Народно-освободительная армия Китая на параде будет представлена ротой почетного караула, созданной в марте 1952 года. "В ее составе лучшие представители вооруженных сил Китайской Народной Республики", — подчеркнул Макаров.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Вторник, 26 Июнь 2018, 21:28
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск