В Витебской области на производстве погибли двое рабочих

Минск, 26 июня. В Витебской области следователи проводят проверки по фактам гибели рабочих.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, в Витебске и в Шумилинском районе 25 июня произошли два случая травмирования рабочих, в результате чего люди погибли.



Так, утром 25 июня в правоохранительные органы поступила информация, что в локомотивном депо одного из предприятий областного центра скоропостижно скончался 48-летний машинист тепловоза.



Предварительно установлено, что около 10 часов машинист находился на задней площадке тепловоза, который выезжал из депо задним ходом. В ходе движения мужчину зажало между бетонной перегородкой здания локомотивного депо и кабиной движущегося локомотива. От полученных телесных повреждений житель Витебска скончался на месте происшествия.



Витебский городской отдел СК проводит проверку. Совместно с представителем инспекции охраны труда осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.



В тот же день в 16.15 на территории предприятия в Шумилинском районе при выполнении погрузочных работ на фронтальном погрузчике "Амкодор" водитель выпал из кабины и получил телесные повреждения. При доставлении в медицинское учреждение 56-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.



Следователи Шумилинского РОСК с участием специалистов инспекции охраны труда и экспертов осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит установить причину смерти рабочего, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства происшествия.