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Дата распечатки: 26.06.2018 21:28
 
26.06.2018 20:23 Безопасность

Международный противоминный центр в Подмосковье продолжит обучение саперов из стран СНГ

Минск, 26 июня. Саперы из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана 1 сентября начнут обучение в международном противоминном центре в Подмосковье, сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ со ссылкой на Министерство обороны России.

"С учетом опыта выполнения задач в Сирии в международном противоминном центре созданы объекты учебно-материальной базы для подготовки иностранных военнослужащих в области гуманитарного разминирования. С 1 сентября 2018 года спланировано обучение военнослужащих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

К настоящему времени в центре уже прошли обучение более 50 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, как сообщается, подготовка иностранных саперов проводится в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, где в настоящее время обучаются представители 30 государств.

"За последние три года количество государств увеличилось в 1,5 раза, а численность обучаемых — в 2,5 раза. Всего в Тюменском ВВИКУ обучаются более 350 иностранных курсантов. С 2013 по 2017 год успешно прошли подготовку около ста военнослужащих стран СНГ, из которых более четверти окончили училище с дипломом с отличием и золотой медалью", — говорится в сообщении.

26 июня вопросы военного образования обсудили участники заседания координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны стран СНГ, которое прошло в Казахстане.
БелаПАН.

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