26.06.2018 20:28 Экономика, Безопасность
На вооружение белорусской армии приняты три новых типа отечественных реактивных снарядов для РСЗО "Град"
Минск, 26 июня. На вооружение белорусской армии за последние годы приняты три новых типа отечественных реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня "Град", сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Владимир Лавренюк.
Изделия созданы республиканским производственным унитарным предприятием "Завод точной электромеханики" (ЗТЭМ) в Дзержинске (Минская область). Предприятие является головным исполнителем проектов создания в Беларуси производства реактивных систем залпового огня крупного калибра.
Как отметил представитель Госкомвоенпрома, на базе ЗТЭМ впервые создан научный, экспериментальный и производственный комплекс, который позволяет заниматься разработкой (модернизацией, продлением сроков технической пригодности ракет различных классов, утилизацией) и производством современных отечественных ракетных систем.
На вооружение белорусской армии приняты реактивные снаряды для РСЗО "Град" с повышенной дальностью и могуществом действия у цели (122-миллиметровый дальнобойный РС 9М521МБ1 с неотделяемой головной частью (головная часть от 9М28Ф, 9М521МБ2 со штатной головной частью снаряда 9М22У, 9М522МБ с отделяемой головной частью от 9М53Ф)). Дальность стрельбы снарядов первого и второго типа составляет 40 км, третьего — 34 км. Все три модификации значительно превосходят по эффективности штатные РС 9М22У, утверждают в Госкомвоенпроме.
"В результате проведенной модернизации получены модификации реактивных снарядов, перспективные для использования как в Вооруженных силах Беларуси, так и армиях, имеющих на вооружении подобные РСЗО", — отметил Лавренюк.
По его словам, задача по созданию вооружения, востребованного в первую очередь на внутреннем рынке, сегодня решается в рамках реализации комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенных программой развития Государственного военно-промышленного комитета и оборонного сектора экономики до 2020 года.
Изделия созданы республиканским производственным унитарным предприятием "Завод точной электромеханики" (ЗТЭМ) в Дзержинске (Минская область). Предприятие является головным исполнителем проектов создания в Беларуси производства реактивных систем залпового огня крупного калибра.
Как отметил представитель Госкомвоенпрома, на базе ЗТЭМ впервые создан научный, экспериментальный и производственный комплекс, который позволяет заниматься разработкой (модернизацией, продлением сроков технической пригодности ракет различных классов, утилизацией) и производством современных отечественных ракетных систем.
На вооружение белорусской армии приняты реактивные снаряды для РСЗО "Град" с повышенной дальностью и могуществом действия у цели (122-миллиметровый дальнобойный РС 9М521МБ1 с неотделяемой головной частью (головная часть от 9М28Ф, 9М521МБ2 со штатной головной частью снаряда 9М22У, 9М522МБ с отделяемой головной частью от 9М53Ф)). Дальность стрельбы снарядов первого и второго типа составляет 40 км, третьего — 34 км. Все три модификации значительно превосходят по эффективности штатные РС 9М22У, утверждают в Госкомвоенпроме.
"В результате проведенной модернизации получены модификации реактивных снарядов, перспективные для использования как в Вооруженных силах Беларуси, так и армиях, имеющих на вооружении подобные РСЗО", — отметил Лавренюк.
По его словам, задача по созданию вооружения, востребованного в первую очередь на внутреннем рынке, сегодня решается в рамках реализации комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенных программой развития Государственного военно-промышленного комитета и оборонного сектора экономики до 2020 года.