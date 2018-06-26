Военные возводят мост через Вилию вблизи строящейся АЭС для оперативного реагирования на изменение обстановки на границе с Литвой

Минск, 26 июня. Военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск строят капитальный мост через реку Вилия в Островецком районе Гродненской области.



Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, мост возводится недалеко от строящейся Белорусской атомной электростанции.



"Данная переправа в четыре раза сократит путь между двумя пограничными заставами, что позволит оперативно реагировать на изменение обстановки в районе государственной границы близ БелАЭС", — говорится в сообщении.