Обзор важнейших событий 26 июня 2018 года

Минск, 26 июня. Мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси давно превратился в рудимент, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на просьбу прокомментировать представленный накануне в Совете ООН по правам человека доклад о ситуации в стране. "Нет смысла комментировать не имеющий отношения к действительности нонсенс, заявленный так называемым спецдокладчиком, мандат которого давно превратился в рудимент", — сказал Глаз. Выступая 25 июня в Совете ООН по правам человека, спецдокладчик Миклош Харасти заявил, что за последние шесть лет власти Беларуси не продемонстрировали никаких позитивных изменений в ситуации с правами человека.



Заседание рабочей группы по Беларуси состоялось в рамках 7-й сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) в Брюсселе. Как сообщил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, кроме него от страны в мероприятии участвовали председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, глава Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский, заместители председателя Партии БНФ Алексей Янукевич и Белорусской социально-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, политик Владимир Некляев. По словам Лебедько, участники заседания критически оценили уровень диалога Беларусь--ЕС. Белорусская сторона отметила, что главным для прогресса в стране является проведение демократических выборов, а не экономическая помощь.



Беларусь по-прежнему остается в категории несвободных стран, говорится в новом ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House "Нации в транзите". Позиция Беларуси по сводному рейтингу демократии не изменилась в сравнении с прошлым докладом. "Хотя общий политический климат в Беларуси несколько улучшился в 2015 и 2016 годах, 2017 год принес новые проблемы для белорусского общества, — говорится в докладе. — Социальные протесты, разразившиеся в феврале и марте, побудили власти снова опираться на репрессивные меры, чтобы подавить инакомыслие. Учитывая улучшение отношений с Западом, власти первоначально были сдержанны в отношении протестующих, а правоохранительные органы не разгоняли митинги и не задерживали многих участников демонстраций в феврале, несмотря на то что эти протесты не были санкционированы". В марте 2017 года власти изменили тактику и использовали репрессивные меры, включая превентивные задержания и аресты, давление на СМИ и уголовные обвинения. Всего в марте около 900 человек подверглись разным формам давления, более 100 из них столкнулись с административным арестом. Практически все лидеры оппозиции были задержаны или оштрафованы, и более 30 человек были арестованы по подозрению в подготовке беспорядков и создании военизированных формирований (дело "Белого легиона". — БелаПАН.), говорится в документе.



Пощады за коррупцию никому не будет, заявил Александр Лукашенко во время кадровых назначений. "Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность, — сказал он. — И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава". Накануне глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил журналистам о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.



Анатолий Лебедько намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Объединенной гражданской партии на съезде 8 июля. На сайте ОГП под заголовком "Лебедько в игре, интрига возвращается" анонсированы теледебаты кандидатов на должность главы партии, в которых примут участие Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов и Анатолий Лебедько. "Нам удалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской ассамблеи Евронест. Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько — в списке кандидатов на должность председателя ОГП? Политик был краток: "Я в игре. Я — в списке кандидатов. Все остальное — 8 июля", — говорится в сообщении партийного сайта. Сам Лебедько свое решение пока не комментирует.