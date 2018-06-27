Белстат: Промысловый улов рыбы в Беларуси в 2017 году сократился почти на 8%

Минск, 27 июня. В 2017 году в естественных и искусственных водоемах Беларуси выловлено 18,1 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 10,4 тыс. тонн, любительский — 7,7 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального статистического комитета ко Всемирному дню рыболовства, который отмечается 27 июня.



В 2016 году промысловый улов рыбы составил 11,3 тыс. Таким образом, за прошлый год он сократился на 7,8%.



Рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 9,6 тыс. тонн (93% от общего объема промыслового улова рыбы) — на 9,4% меньше по сравнению с 2016-м. В естественных водоемах выловлено 0,7 тыс. тонн (7%, или на 12,5% больше). Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп — 76,1%. За 2017 год улов карпа составил 7.343,1 тонны (на 6,5% меньше). Кроме того, выловлено 329,3 тонны толстолобика (на 39% меньше), 284,4 тонны лососевых (за 2016 год данные Белстат не приводит), 255,9 тонны амура (на 18,5% меньше), 141 тонна осетровых и 966 тонн других видов рыбы.



По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Брестской и Минской областей, на долю которых приходится 72% республиканского промыслового улова рыбы.



За 2017 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 9,6 тыс. тонн рыбы. Населению реализовано 3,9 тыс. тонн рыбы (41% от общего объема продажи), торговым организациям — 2,4 тыс. тонн (25,2%), на переработку — 1,9 тыс. тонн (20%).



Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь ведется по двум направлениям — рыбоводство и рыболовство. В 2017 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 340 организаций, в том числе 98 занимались рыболовством.

