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Дата распечатки: 27.06.2018 10:20
 
27.06.2018 09:34 Экономика, Финансы

Ставка рефинансирования снижена до 10% годовых

Минск, 27 июня. 27 июня ставка рефинансирования в Беларуси снижена с 10,5 до 10% годовых, что является минимумом данного показателя для страны за последние десять лет. Решение об этом приняло 20 июня правление Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике.

Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси менялась 14 февраля этого года — была снижена с 11 до 10,5% годовых.

Поясняя решение об очередном снижении ставки, пресс-служба Нацбанка отметила, что годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров.

В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что ставка рефинансирования к концу текущего года может снизиться до 9,5—10,5% годовых.

Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.
БелаПАН.

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Среда, 27 Июнь 2018, 10:20
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