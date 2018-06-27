Могилев, 27 июня. В Могилеве при занятии академической греблей утонул 14-летний подросток.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, несчастный случай произошел 26 июня. "При проведении занятий по гребле академической в акватории Днепра вблизи гребной базы опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний подросток пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел, он был без спасательного жилета. Тело ребенка из воды извлекли спасатели", — рассказала она.



По словам Соленюк, в ходе проведения следственных действий установлено, что должностные лица Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев. Было также нарушено правило о наличии у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий.



Возбуждено дело по ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).