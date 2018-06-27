Глава ГКНТ: Беларусь и Россия планируют сократить сроки разработки совместных научно-технических программ

Минск, 27 июня. На заседании комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства 27 июня в Москве планируется рассмотреть предложения по сокращению сроков разработки программ Союзного государства. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин 27 июня в Москве, сообщила БелаПАН пресс-служба ГКНТ.



Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос о совершенствовании механизма отбора проектов программ для их включения в примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов СГ.

По итогам работы комиссии в указанный перечень предполагается дополнительно включить проекты по разработке критических микроэлектронных технологий для создания электронной компонентной базы специального и двойного применения, созданию современного автоматизированного оборудования и технологий обработки оптических деталей оптико-механических и оптико-электронных приборов, производству сверхбольших интегральных схем специального и двойного применения технологического уровня 90-65 нанометров, выпуску новых биомедицинских клеточных продуктов и др.

Кроме того, Беларусь и Россия подготовят предложения по формированию отраслевых подкомиссий по интеллектуальной собственности, машиностроению, медицинской и фармацевтической науке.

Глава ГКНТ отметил, что в 2017 году белорусские и российские ученые выполняли восемь научно-технических программ СГ, в том числе три новые ("Спинальные системы"; "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства"; "ДНК идентификация"). В настоящее время реализовано более 50 научно-технических программ.



Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства создана в соответствии с постановлением Совмина СГ от 16 июня 2017 года № 19 "Об основных направлениях формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства". От белорусской стороны ее возглавляет Александр Шумилин, от российской — первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников. Первое заседание комиссии состоялось в Минске в ноябре 2017 года.

