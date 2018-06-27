Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора страховой компании "Би энд Би иншуренс Ко"

Минск, 27 июня. Прокуратура Минска по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома 25 июня возбудила уголовное дело в отношении генерального директора одного из крупнейших частных страховщиков — ОАО "Би энд Би иншуренс Ко".



Как сообщает милиция, главе страховой компании инкриминируется ч. 2 ст. 233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).



С 11 апреля 2018 года Министерство финансов Беларуси прекратило действие лицензии компании на право осуществления страховой деятельности. Решение было принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требований регулятора по наличию минимального размера уставного фонда и страховых резервов. В декабре 2017 года Минфин приостанавливал действие лицензии "Би энд Би иншуренс Ко" и отводил компании четыре месяца для выполнения вышеперечисленных требований.



Однако гендиректор работу по страхованию продолжил — компания страховала автомобили новых клиентов "путем составления и подписания дополнительных соглашений к ранее заключенным страховым полисам". Установлено, что сотрудники компании приняли на страхование 294 новых объекта.



Незаконная предпринимательская деятельность принесла доход свыше 170 тыс. рублей. Теперь руководителю может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.



Как сообщалось, в апреле 2018 года руководство страховой компании сообщило клиентам о невозможности выполнить требования законодательства. 28 апреля "Би энд Би иншуренс Ко" закрыла все свои региональные офисы. Обслуживание клиентов, у которых наступали страховые случаи, происходило в двух столичных офисах компании.



"В ситуации крайне невнятного поведения акционеров компании, которые с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались, о чем и уведомили компанию, компания приняла решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность, так как выполнить предписание Министерства финансов в срок не представляется возможным", — отмечалось в заявлении "Би энд Би иншуренс Ко".



На начало 2017 года акционерами "Би энд Би иншуренс Ко" были три юридических лица — ОАО "Мозырский НПЗ" (35% акций), ООО "Транс Евро Консалтинг & Файнэнс" (34,53%) и ЧУП "Торговый дом "Белфут" (30,47%).



ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" работает на белорусском рынке с 1995 года и является одним из крупнейших частных страховщиков страны.