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Дата распечатки: 27.06.2018 15:14
 
27.06.2018 13:06 Политика

Макей обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Минск, 27 июня. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 27 июня встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком.

Как сообщает пресс-служба МИД, на встрече обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта и предпринимаемые Минской группой усилия по его урегулированию. Были также рассмотрены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В рамках визита сопредседателей Минской группы в Минск состоялась их встреча с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко.

Минская группа ОБСЕ — группа стран — членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Группа была создана в 1992 году.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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