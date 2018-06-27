Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели на торгах БВФБ

Минск, 27 июня. 27 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю. Российская валюта подешевела более чем на копейку.





По итогам торгов курс евро снизился на 0,0002 рубля (0,01%) и составил 2,3283 рубля.







Курс доллара США вырос на 0,0033 рубля (0,17%) и составил 1,9980 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0112 рубля (0,35%) и составил 3,1640 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В среду цены на нефть растут, марка Brent торгуется выше отметки 76 долларов за баррель.















В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 34,51 копейки и составил 63,1359 рубля.