Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/27/962622/
Дата распечатки: 27.06.2018 15:14
 
27.06.2018 14:00 Экономика, Финансы

Финансовая милиция выявила факт криминального банкротства добрушского предприятия

Минск, 27 июня. Управление департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области установило факты криминального банкротства в деятельности руководителя общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Добруше.

Как сообщила пресс-служба КГК, проверка была проведена по обращению управляющего в деле об экономической несостоятельности (банкротстве).

Работники финансовой милиции установили, что руководитель ООО, зная о наличии более 150 тыс. рублей долгов перед контрагентами и о неплатежеспособности своего предприятия, заключил договоры перевода долга, по которым погасил личную задолженность перед лизинговой организацией более чем на 16 тыс. рублей. Этими действиями предприятиям-должникам причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Как отмечает КГК, чтобы не возмещать убытки кредиторам, руководитель ООО заключил договор, направленный на уменьшение стоимости имущества предприятия. На основании этого договора реализовал (без оплаты) в адрес своего подконтрольного предприятия оборудование на сумму свыше 40 тыс. рублей.

По результатам проверки Гомельский отдел Следственного комитета в отношении директора ООО возбудил два уголовных дела: за преднамеренную экономическую несостоятельность (банкротство) и препятствование возмещению убытков кредиторам.

Ведется предварительное расследование.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 27 Июнь 2018, 15:14
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск