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Дата распечатки: 27.06.2018 15:14
 
27.06.2018 14:11 Политика

В Минске проходит заседание контактной группы по Украине

Минск, 27 июня. В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщила в "Фейсбуке" Дарья Олифер, пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.

Встрече предшествовали переговоры подгрупп контактной группы: по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности. Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для прессы режиме.

Предыдущий раунд переговоров прошел 13 июня. По итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил журналистам, что с начала 2018 года количество жертв конфликта несколько уменьшилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако за это время вновь гибли дети, и количество жертв среди них выросло. "Этот факт меня очень возмущает, — заявил Сайдик. — Даже одна человеческая жертва — это слишком много".

По его словам, экономическая подгруппа продолжает обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, участники рабочей группы рассмотрели вопросы восстановления водоснабжения в регионе. Подгруппа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести. Политическая группа вновь обсуждала имплементацию так называемой формулы Штайнмайера, вопросы амнистии и модальности местных выборов на Донбассе.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Среда, 27 Июнь 2018, 15:14
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