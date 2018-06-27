27.06.2018 15:09 Экономика
Здание возле Белгосцирка, которое изначально планировалось как гостиница, будет достроено как офисный центр
Минск, 27 июня. Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи в Минске, которое изначально планировалось как гостиница, будет достроено в течение года. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко сообщил узкому кругу журналистов председатель правления российского ПАО "Сбербанк" Герман Греф.
"Вопрос, который мы рассмотрели, получил поддержку президента — это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект", — цитирует Грефа информагентство БелТА.
"Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано "Сбербанком" под переезд нашего белорусского банка — "БПС-Сбербанка". Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах — суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны", — уточнил он.
Изначально ожидалось, что гостиница будет введена в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею в мае 2014 года (сообщалось, что она будет принадлежать сети отелей "Кемпински"). Срок окончания работ — 31 декабря 2013 года — был перенесен на 1 мая 2014 года, а затем на 31 декабря 2015 года. Заказчиком строительства выступало СООО "Элит Эстейт" (учредители — белорусский "Трайпл" и московская фирма "Сити Эстейт"). Для строительства гостиницы был снесен памятник архитектуры — первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке. Однако стройка была заморожена.
В августе 2015 года Александр Лукашенко заявил, что намерен "жесточайшим образом подстегнуть" завершение строительства комплекса. Он отметил, что возведение объекта является для него "больным вопросом". В июле 2016 года Лукашенко указом распорядился завершить строительство до конца 2018 года.
Вопрос возобновления строительства многофункционального комплекса возле Белгосцирка обсуждался на встрече Лукашенко с Грефом в январе прошлого года. По итогам переговоров Греф сообщил, что "Сбербанк" вложит в Беларуси более 100 млн долларов в объекты недвижимости, в том числе планирует профинансировать недостроенный комплекс возле Белгосцирка.
Указом президента от 10 апреля строительство гостиницы, собственником которой стал "Сбербанк", было продлено до конца 2020 года. Российский банк погасил проблемную задолженность в 50 млн долларов перед коммерческими банками, которые финансировали строительство элитного отеля.
Строительные работы на объекте возобновились в октябре 2017 года.
"Вопрос, который мы рассмотрели, получил поддержку президента — это достройка большого комплекса зданий здесь, в центре Минска, которые нам достались в результате, к сожалению, того, что проект не был реализован, кредит не был возвращен. Мы сегодня договорились о параметрах, в которых мы в течение года полностью реализуем этот проект", — цитирует Грефа информагентство БелТА.
"Мы сегодня договорились о том, что перепрофилируем его в офисный центр. Центральное здание будет использовано "Сбербанком" под переезд нашего белорусского банка — "БПС-Сбербанка". Оставшийся комплекс зданий будет использован под строительство: на верхних этажах — суперсовременного офисного здания, а нижние этажи будут использованы под магазины, кафе, рестораны", — уточнил он.
Изначально ожидалось, что гостиница будет введена в эксплуатацию к чемпионату мира по хоккею в мае 2014 года (сообщалось, что она будет принадлежать сети отелей "Кемпински"). Срок окончания работ — 31 декабря 2013 года — был перенесен на 1 мая 2014 года, а затем на 31 декабря 2015 года. Заказчиком строительства выступало СООО "Элит Эстейт" (учредители — белорусский "Трайпл" и московская фирма "Сити Эстейт"). Для строительства гостиницы был снесен памятник архитектуры — первая белорусская электростанция, построенная в ХІХ веке. Однако стройка была заморожена.
В августе 2015 года Александр Лукашенко заявил, что намерен "жесточайшим образом подстегнуть" завершение строительства комплекса. Он отметил, что возведение объекта является для него "больным вопросом". В июле 2016 года Лукашенко указом распорядился завершить строительство до конца 2018 года.
Вопрос возобновления строительства многофункционального комплекса возле Белгосцирка обсуждался на встрече Лукашенко с Грефом в январе прошлого года. По итогам переговоров Греф сообщил, что "Сбербанк" вложит в Беларуси более 100 млн долларов в объекты недвижимости, в том числе планирует профинансировать недостроенный комплекс возле Белгосцирка.
Указом президента от 10 апреля строительство гостиницы, собственником которой стал "Сбербанк", было продлено до конца 2020 года. Российский банк погасил проблемную задолженность в 50 млн долларов перед коммерческими банками, которые финансировали строительство элитного отеля.
Строительные работы на объекте возобновились в октябре 2017 года.