27.06.2018 15:40 Экономика, Финансы
Лукашенко: В наших отношениях со "Сбербанком" нет критических моментов
Минск, 27 июня. Александр Лукашенко отмечает хороший уровень сотрудничества с российским "Сбербанком". Об этом он заявил 27 июня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом.
"Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только "Сбербанка" и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики: 4 млрд долларов — это приличные объемы", — цитирует его пресс-служба президента.
Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе проблемные, если таковые существуют. "А в общем-то на фоне того, что происходит в соседних даже наших странах, я доволен тем, что у нас со "Сбербанком" хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения", — отметил официальный лидер.
В свою очередь Греф поблагодарил за возможность регулярных встреч. "Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями. Есть целый ряд идей, что мы можем сделать", — сказал он.
По итогам встречи Греф сообщил журналистам, что банк намерен увеличивать объем своих инвестиций в Беларуси. "Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Беларуси в Россию. Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительства как Беларуси в первом случае, так и России во втором случае. Третье — мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики, это солидная сумма, и предприятиям добывающего комплекса", — цитирует банкира БелТА.
По его словам, "Сбербанк" намерен представить на белорусском рынке технологию кредитования с использованием нейронных сетей. "Мы обсудили современные технологии, которые используем сегодня в России, и предоставление этих технологий через наш дочерний банк на рынок Беларуси. Направления здесь достаточно разнообразны, начиная с предоставления технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети, — заявил руководитель "Сбербанка". — В настоящее время специалисты банка в России ведут обучение нейронных сетей с учетом данных, полученных от Национального банка Беларуси. И мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим".
"Второе направление касалось передачи технологий, связанных с использованием идентификации клиента. Здесь мы договорились с Национальным банком — была просьба с его стороны о трансфере этих технологий. И мы соответствующие технологии также через наш дочерний банк на белорусский рынок поставим", — сказал Греф.
"Что касается нашей встречи, я рад, что нам приходится регулярно встречаться. Вы меня держите в курсе дела всех вопросов, не только "Сбербанка" и филиала вашего, но и банковского дела в целом, поскольку приходится немного глубже изучать некоторые материалы. В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей экономики: 4 млрд долларов — это приличные объемы", — цитирует его пресс-служба президента.
Лукашенко предложил обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества, в том числе проблемные, если таковые существуют. "А в общем-то на фоне того, что происходит в соседних даже наших странах, я доволен тем, что у нас со "Сбербанком" хорошие отношения. Проблемы всегда были и будут, но нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения", — отметил официальный лидер.
В свою очередь Греф поблагодарил за возможность регулярных встреч. "Я сегодня приехал не с проблемами, а с предложениями. Есть целый ряд идей, что мы можем сделать", — сказал он.
По итогам встречи Греф сообщил журналистам, что банк намерен увеличивать объем своих инвестиций в Беларуси. "Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Беларуси в Россию. Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительства как Беларуси в первом случае, так и России во втором случае. Третье — мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики, это солидная сумма, и предприятиям добывающего комплекса", — цитирует банкира БелТА.
По его словам, "Сбербанк" намерен представить на белорусском рынке технологию кредитования с использованием нейронных сетей. "Мы обсудили современные технологии, которые используем сегодня в России, и предоставление этих технологий через наш дочерний банк на рынок Беларуси. Направления здесь достаточно разнообразны, начиная с предоставления технологии кредитования среднего и малого бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети, — заявил руководитель "Сбербанка". — В настоящее время специалисты банка в России ведут обучение нейронных сетей с учетом данных, полученных от Национального банка Беларуси. И мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим".
"Второе направление касалось передачи технологий, связанных с использованием идентификации клиента. Здесь мы договорились с Национальным банком — была просьба с его стороны о трансфере этих технологий. И мы соответствующие технологии также через наш дочерний банк на белорусский рынок поставим", — сказал Греф.