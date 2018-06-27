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Дата распечатки: 27.06.2018 16:18
 
27.06.2018 16:04 Политика

Новым послом России в Беларуси может стать Михаил Бабич, сообщает РИА Новости

Минск, 27 июня. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич может быть назначен послом России в Беларуси, сообщил государственному информагентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Он не будет переназначен полпредом в ПФО. Рассматривается вариант о назначении его послом в Белоруссию", — сказал собеседник агентства.

49-летний Михаил Бабич работает в должности полпреда президента РФ в Приволжском Федеральном округе с 15 декабря 2011 года. Кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002-го по февраль 2003 года.

После увольнения посла России в Украине Михаила Зурабова 28 июля 2016 года, рассматривался вопрос о назначении на эту должность Михаила Бабича. Были проведены предварительные процедуры согласования профильными комитетами нижней и верхней палаты парламента, однако кандидатуру Бабича не утвердил МИД Украины. Одна из причин заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Михаил Бабич в 2014 году принимал участие в решении о поддержке Крыма, его решении отделиться от Украины и вводе туда российских военных. Кроме того, украинские политологи отмечали то, что Михаил Бабич "ранее был военным десантником, во время Чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ". Эксперты в Киеве заявляли, что "Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российским ФСБ, является "профессиональным диверсантом" и "классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций".

Информация о вероятной отставке Александра Сурикова с должности посла в Беларуси появилась в начале июня на российском информационном telegram-канале "Незыгарь". Сообщалось, в частности, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск.

Сам Суриков на пресс-конференции 8 июня в Минске не подтвердил слухи о своей скорой отставке. "Интернет — хорошее дело, но сколько разных авторов в интернете, столько там и мнений. Я могу сказать, что я действительно работаю давно, 12 лет во главе дипломатического корпуса. Если президент решит, что моя деятельность должна быть [окончена], то — все. Только и всего", — сказал дипломат.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Среда, 27 Июнь 2018, 16:18
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